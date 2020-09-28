طارق يحيى يكشف عن طلباته من باتشيكو بعد الرحيل عن تدريب الزمالك

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


قال طارق يحيى، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن طارق حامد، لاعب وسط نادي الزمالك، طلب التبديل خلال لقاء الفريق الأبيض أمام نادي الجونة.

وأكد طارق يحيى في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي ربيع ياسين على قناة "النهار": "طارق حامد طلب التبديل قبل نهاية المباراة بـ16 دقيقة ولكنني صممت على استمراره لأنه لاعب مهم في الفريق ولا غنى عنه".

وعن التوصيات التي سيبلغها للجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك بقيادة باتشيكو، أوضح: "سأطلب إراحة بعض اللاعبين وعلى رأسهم محمود علاء ومحمود الونش، وهناك بعض التوصيات التي لا يمكن الكشف عنها في وسائل الإعلام".

وأتم: "مصطفى محمد مستمر في نادي الزمالك ولن يرحل في الوقت الجاري وهو مركز مع الزمالك ومستمر حتى نهاية بطولة إفريقيا".

أخبار تهمك

"الصحة": تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

طارق يحيى يكشف عن طلباته من باتشيكو بعد الرحيل عن تدريب الزمالك

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 14 ساعة

تطورات جديدة بشأن إصابة رامى ربيعة

منذ 17 دقيقة

حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر

منذ حوالي 14 ساعة

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلى يقرر رحيل هذا الثنائي

منذ ساعة و 18 دقيقة

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

منذ حوالي 11 ساعة

بيرلو يكشف سبب السقوط في فخ التعادل أمام روما

منذ ساعة و نصف

لاعب المصري السابق: مباراة الزمالك والجونة من الأفضل هذا الموسم

منذ 41 دقيقة

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

المقاولون العرب يتفق مع الأهلي على إستعارة 4 لاعبين

منذ ساعة الا ربع

لاعب المقاصة : محمد إبراهيم يتأثر نفسياً بهذا الأمر

منذ 37 دقيقة

لاعب المقاصة: هذا سبب فشل انتقالي للأهلي

منذ 39 دقيقة

برشلونة يحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق قوي من رضا عبد العال عن دفاع الزمالك أمام الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:07 ص

المقاولون العرب يتفق مع الأهلي على إستعارة 4 لاعبين

الأهلى يقرر رحيل هذا الثنائي

07:33 ص

لاعب المقاصة: هذا سبب فشل انتقالي للأهلي

08:12 ص

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

06:59 م

لاعب المقاصة : محمد إبراهيم يتأثر نفسياً بهذا الأمر

08:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى