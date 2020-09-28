سفير مصر في المغرب: من الصعب سفر الأهلي والزمالك على طائرة واحدة









قال أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، إنه من الصعب سفر نادي الأهلي والزمالك على طائرة واحدة إلى المغرب من أجل الاستعدادات لذهاب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد والرجاء.





وأكد أشرف إبراهيم في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك يتواصل معي واتفقنا على سفره على متن طائرة خاصة أما الأهلي فلم يتواصل معي حتى الآن ومن خبراتي في التعامل مع الأهلي فهو معتاد على التواصل في الأوقات الأخيرة وليس مبكرًا على عكس الزمالك".



