آخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:45 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية أن مسئولي الزمالك توصلوا لاتفاق مع التونسي فرجاني ساسي نجم خط وسط الفريق من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2021 لمدة 3 مواسم إضافية.
ووافق مجلس إدارة الزمالك على وضع بند الاحتراف في عقد فرجاني ساسي الجديد من أجل الموافقة على رحيله عن صفوف القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.
وعلى جانب آخر، وافق فرجاني ساسي على تجديد عقده مع الفارس الأبيض لكن سيتم الاتفاق بشكل نهائي بعد نهاية مشوار الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.
ونفى فرجاني ساسي لأمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك دخوله في أي مفاوضات مع الأهلي وبراميدز مؤخرًا.
جدير بالذكر أن فرجاني ساسي انضم إلى صفوف الزمالك في صيف 2018 من النصر السعودي وأصبح أحد الأعمدة أساسية في تشكيلة الفريق الأبيض.

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