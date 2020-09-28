تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أرسنال اليوم بالبريميرليج

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:35 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
يستضيف اليوم الاثنين نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره أرسنال ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي: أدريان.

خط الدفاع: روبيرتسون، فان دايك، جوميز، روبيرتسون.

خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، فابينهو.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة محمد إبراهيم

منذ حوالي 11 ساعة

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

منذ حوالي 10 ساعة

حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر

منذ حوالي 13 ساعة

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق قوي من رضا عبد العال عن دفاع الزمالك أمام الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 13 ساعة

مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

سيميوني يتحدث عن الظهور المميز لسواريز أمام غرناطة

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات جديدة مثيرة في ملف فايلر والأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بيع ثلاث لاعبين.. تفاصيل خطة برشلونة للتعاقد مع ديباي

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يحدد شروطه لتجديد عقده لمدة شهر مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة": تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:59 م

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

09:31 م

تعليق قوي من رضا عبد العال عن دفاع الزمالك أمام الجونة

03:26 ص

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

12:17 م

برشلونة يحسم الصفقة الكبرى

12:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى