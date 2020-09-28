تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أرسنال اليوم بالبريميرليج

يستضيف اليوم الاثنين نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره أرسنال ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة كالتالي:





حراسة المرمي: أدريان.





خط الدفاع: روبيرتسون، فان دايك، جوميز، روبيرتسون.





خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، فابينهو.



