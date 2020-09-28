الأهلى يقرر رحيل هذا الثنائي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:33 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


يسعي النادى الأهلى لحسم ملف الراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية خاصة أن الفريق يرغب فى التعاقد مع صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي.

وكشفت تقارير صحفية أن الأنجولى جيرالدو خارج حسابات المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما لم يقدم اللاعب مستوي جيد خلال المشاركة مع القلعة الحمراء ببطولة الدوري المصري رغم اعتماد المدرب رينيه فايلر عليه.

بينما خرج المهاجم المغربي وليد أزارو من حسابات الأهلى خلال الفترة المقبلة مما يجعل خروجه قريب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأن الأهلى سيوافق على رحيله عندما يوجد عرض جيد.

وسيواجه النادى الأهلى نظيره الترسانة ضمت مباريات دور ال 16من بطولة كأس مصر يوم 30 سبتمبر القادم على ملعب السلام فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

بينما سيواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة ال 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 4 أكتوبر على ستاد القاهرة الدولي.

أخبار تهمك

بيع ثلاث لاعبين.. تفاصيل خطة برشلونة للتعاقد مع ديباي

منذ حوالي 10 ساعات

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 19 ساعة

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

موعد مباراة الأهلي والترسانة في كأس مصر

منذ ثلث ساعة

مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 20 ساعة

تطورات جديدة مثيرة في ملف فايلر والأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر

منذ حوالي 13 ساعة

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

منذ حوالي 10 ساعة

"الصحة": تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل مفاجئ من جوارديولا بعد الخسارة الثقيلة أمام ليستر سيتي

منذ 18 دقيقة

تعليق قوي من رضا عبد العال عن دفاع الزمالك أمام الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يحدد شروطه لتجديد عقده لمدة شهر مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:59 م

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

تعليق قوي من رضا عبد العال عن دفاع الزمالك أمام الجونة

03:26 ص

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

09:31 م

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

12:17 م

برشلونة يحسم الصفقة الكبرى

12:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى