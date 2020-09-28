بيرلو يكشف سبب السقوط في فخ التعادل أمام روما

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:22 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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كشف اندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس، عن سبب السقوط في فخ التعادل امام فريق روما، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب الاولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي. 

وقال بيرلو في تصريحات صحفية: "لقد واجهنا فريقين مختلفين تمامًا هذا الموسم، لذلك كنت أعلم أن أسلوبنا سيكون مختلفًا تمامًا عن أسلوب مواجهة سامبدوريا".

وأضاف: "كانت خطوة إلى الوراء من حيث الأداء، ولكن هذا عمل مستمر ولم تتح لنا الفرصة للعب مباريات ودية قبل الموسم لاختبار هذه الأشياء".

وتابع: "‏حاولنا الحفاظ على خطوط خط الوسط مترابطة لعدم السماح بمساحة للاعبي وسطهم، وفي بعض الأحيان نجح ولم ينجح الأمر في بعض الأحيان، ولكن يتعين علينا اختبار كل هذه المواقف خلال المباراة، نظرًا لأنه لم يكن لدينا مباريات ودية قبل الموسم".

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