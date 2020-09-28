موعد مباراة الأهلي والترسانة في كأس مصر

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:20 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الترسانة ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

ويلاقي الأهلي منافسه نادي الترسانة يوم الأربعاء المقبل، الموافق الثلاثين من شهر سبتمبر الجاري، على أرضية ملعب الأهليwe السلام.

ويقام اللقاء بين الأهلي والترسانة عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

جدير بالذكر أن الأهلي استطاع أن يحقق الفوز على نظيره طنطا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز، أول أمس السبت.

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