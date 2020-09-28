موعد مباراة الأهلي والترسانة في كأس مصر













يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الترسانة ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.





ويلاقي الأهلي منافسه نادي الترسانة يوم الأربعاء المقبل، الموافق الثلاثين من شهر سبتمبر الجاري، على أرضية ملعب الأهليwe السلام.





ويقام اللقاء بين الأهلي والترسانة عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.



