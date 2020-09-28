راغب علامة ينتقد الساسة اللبنانيين.. ويؤكد: "بلادنا ستمر بأزمة خطيرة"

انتقد السوبر ستار راغب علامة، في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" عددًا

انتقد السوبر ستار راغب علامة، في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" عددًا من الساسة اللبنانيين وذلك في





وقال علامة، "من الواضح أن سياسيي لبنان أصبحوا مكشوفين و مفضوحين علناً أمام أعين العالم.. لا حل لهم إلا الفلتان الأمني وإطلاق زعران الشوارع التابعين لهم".



