راغب علامة ينتقد الساسة اللبنانيين.. ويؤكد: "بلادنا ستمر بأزمة خطيرة"

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:59 ص
بوابة الفجر
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انتقد السوبر ستار راغب علامة، في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" عددًا من الساسة اللبنانيين وذلك في

وقال علامة، "من الواضح أن سياسيي لبنان أصبحوا مكشوفين و مفضوحين علناً أمام أعين العالم.. لا حل لهم إلا الفلتان الأمني وإطلاق زعران الشوارع التابعين لهم".

وأضاف"المرحلة القادمة في لبنان سوف تكون خطيرة، واللي قادر يبعد عائلته عن هذا الخطر لا يتردد في إبعادهم إلى أن يستتب الوضع السياسي والأمني".

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