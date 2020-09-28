نصر محروس يكشف حقيقة احتكاره بهاء سلطان فنيا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:19 ص
بوابة الفجر
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كشف المنتج نصر محروس حقيقة ما يشاع حول احنكاره الفنان بهاء سلطان فنيًا، موضحًا "مفيش حاجة اسمها عقد احتكار ولكن عقد إنتاج للأغاني".

وأوضح خلال تصريحات اعلامية أن الدليل على عدم احتكاره بهاء سلطان هو غناء الأخبر في إعلانات وبرامج وأفراح.

وأضاف أن شكرته اشتغلت على بهاء سلطان في كل التفاصيل، بحد وصفه.

 كما أشار إلى أن اسمه كان بهاء فتحي وجعلناه بهاء سلطان رغم اعتراضه، موضحًا أن الانفصال عن شركته فنيًا يجب أن يكون بالتراضي بين الطرفين.

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