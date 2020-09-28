أمير مرتضى يكشف موعد تقديم باتشيكو

هنأ أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، فريق الجونة رغم الهزيمة أمام الزمالك مساء اليوم بالدوري الممتاز، مشيرا الى أنه فريق منظم متمنيا له التوفيق في الفترة المقبلة.





وقال أمير مرتضى، أنه يشكر لاعبي الزمالك الذين كانوا على قدر المسئولية الفترة الماضية، وكذلك طارق يحيي وباقي افراد الجهاز الفني .





وأضاف المشرف العام على الكرة، إلى أنه لم يتحدد مؤتمر صحفي لباتشيكو حتى الآن ، نظرا لضيق الوقت وضغط المباريات، مشددا على أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي سيعلن اسماء الجهاز الفني بالكامل غدا.





وتابع أمير مرتضى: "البرتغالي باتشيكو طلب فيديوهات للاعبين وكذلك ملف عن الإصابات وسيتم عقد اجتماع بين باتشيكو وجميع أفراد الجهازين الفني والطبي ، لوضع أهداف محددة في الفترة المقبلة مؤكدا أن المدرب البرتغالي لديه حماس كبير للفترة القادمة كما أن عنده تحفظا كبيرا جداً على ضغط المباريات".





أوضح أمير مرتضى أن منتخبي تونس والمغرب قدما طلب استدعاء رسمي لفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي على الترتيب، للمشاركة دوليا معهما، وهو ما سوف تدرسه الإدارة خاصة أن هناك " فيفا بريك" فكيف سيتم لعب مباريات في هذه الفترة وستتم مخاطبة اتحاد الكرة لحل هذا الموضوع.

وعن الأنجولي أري بابل، شدد أمير مرتضى على أنه ليس لاعبا في الزمالك ، ولم يوقع عقدا ولم يخضع للكشف الطبي ، والنادي هو الذي يعلن بشكل رسمي عن الصفقات.. كما أن طريقة اللاعب في الإعلام لن تفرق كثيرا مع الزمالك.



