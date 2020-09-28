التشكيل المتوقع لأستون فيلا في مواجهة فولهام

يستعد فريق أستون فيلا لمباراة قوية أمام نظيره فولهام، مساء اليوم الإثنين الموافق 28 سبتمبر الجاري، على ملعب كرافين كوتاج، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويسعى أستون فيلا إلى مواصلة الانتصارات التي بدأها بفوز عسير على فريق شيفيد يونايتد بهدف نظيف، أحرزه إزري كونسا، عند الدقيقة 63، في أولى مبارياته ضمن منافسات الجولة الثانية من بريميرليج، وذلك بعد تأجيل له مباراة من الجولة الأولى.





ويحتل أستون فيلا المركز الثامن من جدول ترتيب البطولة برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد فولهام في المركز الثامن عشر وقبل الأخير بدون نقاط.





ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.





وفيما يلي التشكيل المتوقع للأستون فيلا في مواجهة فولهام:-





حراسة المرمى: جيد ستير





خط الدفاع: أحمد المحمدي، نيل تايلور، فريدريك جليبيرت، كورتني هاوس





خط الوسط: مارفينوس ناكامبا، جيكوب رامسي، هنري لانسبري



