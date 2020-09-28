المخرج محمد سامي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد منتحل شخصيته على السوشيال ميديا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:25 ص
بوابة الفجر
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قال المخرج محمد سامي، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد منتحل شخصيته على السوشيال ميديا.


وتابع سامى خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن احد الحسابات الوهمية باسمة على موقع التواصل فيس بوك يطلب من الحالمين بالدخول الى عالم الفن بإرسال أموال له.

وأشار إلى أن هذا الأمر لم يقف عند حد ذلك حيث يطلب الحساب من الفتيات ارسال بعض الصور الخاصة بهن.

ولفت الى ان الانترنت حاليا والتكنولوجيا يستخدم حاليا بشكل سيئ .مؤكدا على انه لابد من وجود قانون يجرم فكرة اقتحام الخصوصيات على مواقع التواصل الاجتماعي .

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