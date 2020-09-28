موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:58 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
يستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره توتنهام، يوم الأحد المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مانشستر يونايتد قد حقق الفوز في اللقاء الماضي على فريق برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء مثير، بينما تعادل توتنهام مع فريق نيوكاسل يونايتد بهدف لكل منهما.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ثلاث نقاط، بينما يتواجد توتنهام في المركز السابع برصيد 4 نقاط.

أخبار تهمك

تطورات جديدة مثيرة في ملف فايلر والأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

درب "صلاح" وله تجربة وحيدة خارج إيطاليا.. 8 معلومات لا تعرفها عن "سباليتي" مدرب الأهلي المُحتمل

منذ ساعتين و 32 دقيقة

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

"تشتري عربية ولا تستنى".. رابطة مصنعي السيارات ترد

منذ نصف ساعة

فايلر يحدد شروطه لتجديد عقده لمدة شهر مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الجونة

منذ أقل من ساعة

"الصحة": تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

سيميوني يتحدث عن الظهور المميز لسواريز أمام غرناطة

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 45 دقيقة

حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر

منذ حوالي 9 ساعات

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بيع ثلاث لاعبين.. تفاصيل خطة برشلونة للتعاقد مع ديباي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة بشأن كواليس أزمة طارق يحيى وبن شرقي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:31 م

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

برشلونة يحسم الصفقة الكبرى

12:28 ص

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

06:59 م

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

09:30 م

"الصحة": تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

12:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى