موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره توتنهام، يوم الأحد المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وكان مانشستر يونايتد قد حقق الفوز في اللقاء الماضي على فريق برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء مثير، بينما تعادل توتنهام مع فريق نيوكاسل يونايتد بهدف لكل منهما.





ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.



