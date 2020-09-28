المقاولون يكشف موقف عماد المحاس من العمل في الأهلي
الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:55 ص
حسام مجدي
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كشف نادي المقاولون العرب عن موقف عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي من العمل كمدير فني مؤقت في النادي الأهلي.
وأكد محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، أن الأهلي لم يفاتح الفريق بشأن وجود عماد النحاس بالجهاز الفني القادم.
وقال محسن خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "عماد النحاس لن يقبل بالعمل كمدرب مؤقت في أي نادي، ونصيحتي له أن يكون بتعاقد على مدى طويل وليست مهمة محددة".
وتابع: "لن أستطلع رأي عماد النحاس ولكني أدعمه في أي قرار حال تلقيه أي عروض، فهو يحتاج للعمل مدة طويلة في أي نادي لكي تظهر بصمته".
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