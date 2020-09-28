نجوى كرم تطلق مبادرة فنية مميزة للفنانين

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:54 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أطلقت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ مبادرة فنية مميزة عبر حسابها الخاص عبر موقع تويتر، وتوجهت برسالة خاصة للفنانين والمصورين والرسامين والنحاتين الى التعبير عن محبتهم للبنان من خلال وسم "لبنان الحياة".

وكتبت عبر حسابها الخاص قائلة: "دعوة منّي لكلّ اللي معنا واللي مش معنا، لكلّ المصوّرين والرسّامين والنحاتين ولكل حدا فينا بيحبّ لبنان.

واختتمت: لبناني أو مش لبناني إنّو يشاركنا بصورة حلوة أو فيديو حلو عن بلدنا الحلو مع اسم المنطقة، تحت هيدا الهشتاغ "لبنان الحياة".

يذكر أن نجوى كرم كانت قد شوقت محبيها لبرنامج ذا فويس سينيور والذي سيعرض خلال الفترة القادمة.

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