موعد عرض "ذا فويس سينيور"

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:20 ص
بوابة الفجر
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في مفاجأة للجمهور، كشفت الفنانة نجوى كرم عن أن السابع من أكتوبر هو موعد عرض الحلقة الأولى من "ذا فويس سينيور" على شاشة "MBC".

فقد قامت الفنانة بنشر تغريدة مع صورتين لها، داعية الجمهور إلى ترقب موعد عرض الحلقة الأولى.

وينطلق البرنامج عبر شاشة MBC بمشاركة النجوم المدرّبين بحسب ما أشار الحساب الرسمي للقناة على تويتر، وهم: نجوى كرم، هاني شاكر، ملحم زين وسميرة سعيد.

وتقدم النسخة العربية من برنامج The Voice Senior أصواتاً غنائية فوق الستين تحتفي بموهبتها ضمن الموسم الأول من البرنامج.

وينطلق البرنامج مع المرحلة الأولى "الصوت وبس" المؤلّفة من حلقتين فقط تحت إدارة وإشراف النجوم المدرّبين الأربعة نجوى كرم، هاني شاكر، ملحم زين وسميرة سعيد الذين يستمعون، ويحرّكون الكراسي لاختيار أحلى صوت من بين مواهب أتت خصيصا للمشاركة في البرنامج من مختلف أنحاء العالم العربي.

كما يضم كل مدرب 4 أصوات إلى فريقه، وينقل اثنين منهم معه إلى النهائيات، حيث يغني كل منهم أغنية منفردة، وصولًا إلى الحلقة الأخيرة حيث يتم تتويج أحلى صوت.

يشار الى أن برنامج "The Voice Senior"، يتولى تقديمه ياسر السقاف وأنابيلا هلال، اللذين يرافقان المشتركين خلف الكواليس وعلى المسرح.


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