ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الجونة

حقق فريق الزمالك فوزا دراميا على حساب فريق الجونة بنتيجة 4 / 3 في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلي 61 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم، ويأتي خلف النادي الأهلي (بطل الدوري) ومتصدر الترتيب برصيد 79 نقطة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك الكاسح على الجونة:-





1- الأهلي 79 نقطة.

2- الزمالك 61 نقطة.

3- بيراميدز 54 نقطة.

4- المقاولون العرب 49 نقطة.

5- انبي 41 نقطة.

6- سموحة 40 نقطة.

7- المقاصة 40 نقطة

8- الاتحاد السكندري 38 نقطة.

9- طلائع الجيش 34 نقطة.

10- نادي أسوان 34 نقطة.

11- الإنتاج الحربي 34 نقطة

12- الإسماعيلي 31 نقطة.

13- الجونة 31 نقطة.

14- المصري 30 نقطة.

15- حرس الحدود 30 نقطة.

16- وادي دجلة 28 نقطة.

17- نادي مصر 20 نقطة.

18- طنطا 18 نقطة.



