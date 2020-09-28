صفقة تبادلية كبرى بين إنتر ميلان وتشيلسي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:31 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن خطة إنتر ميلان لإغراء صفقة تبادلية مع تشيلسي، وذلك للظفر بخدمات الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط البلوز.




وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن الإنتر عرض على تشيلسي إدخال كل من كريستيان إريكسن ومارسيلو بروزوفيتش في صفقة تبادلية، بجانب كانتي إلى "سان سيرو".



وواصل:" رفض تشيلسي العرض، واشترط الحصول على أموال فقط مقابل إتمام الصفقة، للموافقة على رحيل كانتي إلي إنتر ميلان".



وأصاف:"ولا يحظى إريكسن بثقة أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، كما أن بروزوفيتش سيخسر مقعده في التشكيل الأساسي بمجرد وصول كانتي".



واختتم:"قدر تشيلسي صفقة كانتي بـ50 مليون يورو، وذلك بجانب أنتظر الإنتر لجمع الأموال، عقب بيع مدافعه ميلان سكرينيار إلى توتنهام".

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