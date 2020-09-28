عاجل.. نصر محروس يكشف تطورات جديدة في أزمته مع بهاء سلطان

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
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عبر المنتج نصر محروس، عن استيائه الشديد ازاء استمرار ازمته مع  المطرب بهاء سلطان، لافتًا إلى أن عمر أزمتهما أكثر من 4 سنوات.

وأكد خلال تصريحات إعلامية، أنه لا يوجد عقد احتكار لبهاء لا سيما، مؤكدًا ضرورة أن يلتزم بهاء سلطان  بالعقد المبرم بينهما.

وأكد أن بهاء سلطان موهبة كبيرة جدًا، مصيفًا: "لو غلط فيا أنا مسامح لكن حقوق الشركة لا تفاوض فيها".

وأشار إلى أنه في حال رغبة بهاء سلطان بإنهاء النزاع القضائي يجب أن يكون ذلك بالتراضي والتفاهم بينهما.





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