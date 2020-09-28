تعرف على موعد سحب قرعة دور ربع نهائي دورى أبطال آسيا 2020

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:56 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أسدل الستار على دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا 2020، مساء أمس الأحد، وتحدد المتأهلين إلى دور ربع النهائي.

وسوف تجرى مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي من  دوري أبطال آسيا 2020، صباح اليوم الإثنين، الموافق الثامن والعشرين من شهر سبتمبر.

ومن المقرر أن تنقل القرعة عبر شاشة قناة beinsports news، الناقل الحصري للبطولة، عند الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت جرينتش، والثامنة بتوقيت جرينتش.

ونجح كلا من، "أهلي جدة، باختاكور الأوزبكي، برسبوليس الإيراني، النصر السعودي" في التأهل إلى الدور الربع النهائي من البطولة الآسيوية.

جدير بالذكر أن أهلي جدة تأهل إلى دور ربع نهائي بعدما تمكن من إقصاء شباب أهلي دبي، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، في المقابل صعد باختاكور بعد الفوز أمام استقلال طهران الإيراني بهدفين مقابل هدف. 

وبلغ بيرسبوليس الإيراني الدور ربع النهائي، بعدما فاز بهدف نظيف أمام نظيره السد القطري، كما انتصر النصر على نظيره التعاون بهدف نظيف دون رد، ليتأهل إلى دور الثمانية

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