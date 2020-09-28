مدير شركة كهرباء البحيرة يكشف خطورة الدعاية الانتخابية على أعمدة الكهرباء (فيديو)

علق المهندس حمدي عكاشة، رئيس شركة كهرباء البحيرة، على تحميل ألواح الدعاية الانتخابية الخشبية على أعمدة الكهرباء، قائلًا: "ما حدث خطأ من المفترض أن لا يحدث، ومن المفترض إقامة محاضر ضد من قام بهذا الأمر".





وتابع "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن تركيب الدعاية الانتخابية على أعمدة الكهرباء أمر خطير للغاية، لأنه قد يؤدي إلى وفاة من يقوم بهذا الأمر، ومن ثم يتهموا شركة الكهرباء بالمسؤولية عن هذا الأمر.





بدأ قلم كتاب محكمة القضاء الإداري "الدرجة الأولى"، تلقي الطعون الانتخابية من المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم للهيئة للوطنية للانتخابات وتم قبولها، ولكن لم يدرج أسمائهم بكشوف المرشحين، كما تتلقي الطعون على استبعاد بعض المقبول أوراق ترشحهم وإدراج أسمائهم بكشوف المرشحين، وذلك عقب غلق باب الترشح أول أمس.





وأقام أشرف أحمد سامي المتقدم بأوراق ترشحه بدائرة مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، أول دعوى قضائية شق عاجل ضد رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب.





وطالب بقبول الدعوى شكلًا، وبصفة مستعجل وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، والمتضمن رفض قبول أوراق ترشحه، وما يترتب علي ذاك من أثار أهمها قبول أوراقه الرسمية، ومنحه الرمز الانتخابي، وإدراج إسمه في كشوف المرشحين لانتخابات لس النواب المزمع اجرائها يوم ٢٤-٢٥ أكتوبر.



