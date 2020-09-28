زين العمر يساند الجيش اللبناني بهذه الكلمات
الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:20 ص
لمياء علي
Advertisements
حرص الفنان اللبناني زين العمر على مساندة الجيش اللبناني بعد مواجهته للجماعات الإرهابية، وذلك بعد إستشهاد عسكريين، اثر تعرض أحد مراكز الجيش لهجوم في محلة عرمان – المنية شمالي لبنان.
ونشر زين العمر شعار الجيش اللبناني على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليه بالقول: "يا حامي الحمى لا أحد سواك الجيش اللبناني الله يحميك".
وكان زين العمر قد وجه مؤخرًا رسالة الى الشعب السعودي مهنئا إياهم بالعيد الوطني للسعودية.