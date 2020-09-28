زين العمر يساند الجيش اللبناني بهذه الكلمات

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حرص الفنان اللبناني ​زين العمر​ على مساندة ​الجيش اللبناني​ بعد مواجهته للجماعات الإرهابية، وذلك بعد إستشهاد عسكريين، اثر تعرض أحد مراكز الجيش لهجوم في محلة عرمان – المنية شمالي لبنان.



ونشر زين العمر شعار الجيش اللبناني على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليه بالقول: "يا حامي الحمى لا أحد سواك الجيش اللبناني الله يحميك".



وكان زين العمر قد وجه مؤخرًا رسالة الى الشعب السعودي مهنئا إياهم بالعيد الوطني للسعودية.