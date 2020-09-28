القبض على تشكيل عصابي لسرقة المحلات التجارية بمركز العدوة بالمنيا
الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:40 ص
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز العدوة شمال محافظة المنيا من إلقاء القبض على تشكيل عصابي لسرقة المحلات التجارية.
وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، بورود عدة بلاغات بتعرض محلات للسرقة بمركز العدوة.
وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية، والعميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال والرائد محمد صلاح رئيس مباحث مركز العدوة لفحص البلاغ، حيث تبين قيام 3 أشخاص (م.ع 17 سنة وشقيقه حمادة 21سنة طالب ونجل عمومتهم ع. ر)، جميعهم طلاب وبينهم شقيقان، بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المحلات بقرية الشيخ مسعود وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليهم وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق.
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