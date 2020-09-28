الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة الرجاء بدوري أبطال إفريقيا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:28 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
قال أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، إن نادي الزمالك بدأ التواصل معه في الأيام المقبلة من أجل الاستعدادات لذهاب دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء.


وأكد أشرف إبراهيم في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك يتواصل معي بشكل مستمر وخلال الأيام الماضية تواصلوا معي بشكل مكثف".


وتابع: "الزمالك يفاضل في الوقت الجاري بين فندقين واستقر على السفر على طائرة خاصة".


ويذكر أن الزمالك سيواجه نظيره الرجاء المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا شهر أكتوبر القادم.

أخبار تهمك

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

درب "صلاح" وله تجربة وحيدة خارج إيطاليا.. 8 معلومات لا تعرفها عن "سباليتي" مدرب الأهلي المُحتمل

منذ 40 دقيقة

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يحدد شروطه لتجديد عقده لمدة شهر مع الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 13 ساعة

بيع ثلاث لاعبين.. تفاصيل خطة برشلونة للتعاقد مع ديباي

منذ حوالي 3 ساعات

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق مفاجئ من طارق يحيى على رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

طارق يحيي يكشف كواليس اعتراض بن شرقي على تبديله أمام الجونة

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يواصل رفض العروض المغرية للتخلي عن فاتي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

"الصحة": تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ ساعة و 18 دقيقة

سيميوني يتحدث عن الظهور المميز لسواريز أمام غرناطة

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يحسم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة محمد إبراهيم

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة مثيرة في ملف فايلر والأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:28 ص

برشلونة يحسم الصفقة الكبرى

"الصحة": تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

12:02 ص

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

09:31 م

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

06:59 م

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى