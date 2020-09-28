6 معلومات عن فاركو ودمنهور قبل موقعة اليوم بالمظاليم

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:27 ص
بوابة الفجر
رأفت أمين
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، نظيره فريق دمنهور في الثالثة من عصر اليوم الاثنين، على استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة 19 للمجموعة الثالثة مجموعة بحري، بدورى القسم الثاني.

ويستعرض "الفجر الرياضي" احصائيات الفريقين، خلال مشوارهما، في القسم الثاني للموسم الحالي ..

1- أرقام وإحصائيات فاركو

فاركو وصيف المجموعة بقيادة أحمد عاشور، قبل 4 جولات من ختام الدور الثاني، برصيد 35 نقطة بفارق الأهداف عن غزل المحلة المتصدر، جمعهم من الفوز في 9 مباريات، منهم 6 انتصارات على ملعبه، و3 انتصارات بالخارج، وتعادل في 8 مباريات منهم 4 بالداخل، ومثلهم خارج ملعبه، وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة من الأوليمبي بثلاثة أهداف دون رد.


سجل فاركو 21 هدف، بواقع 13 هدف على ملعبه، و8 هدف خارج ملعبه، واستقبل 9 أهداف، منهم، 3 أهداف في ملعبه، مقابل 6 خارج ملعبه، ويبقى لفريق فاركو 3 مباريات ، حيث سيخرج للقاء الرجاء، ثم يستضيف فريق أبو قير، ويختتم فاركو الموسم بمواجهة بلدية المحلة على استاد البلدية.

2- هدافي فريق فاركو

- على بهيج 9 أهداف
- هشام فتح الله 4 أهداف
- أحمد زغلول هدفين
- إسلام الفوالى هدف
- محمد عبد الله هدف
- أحمد العزب هدف
- وحيد محسن هدف
- يحيى زايد هدف
- كريم حسن هدف

3- أرقام وحصاد دمنهور

يحتل دمنهور، المركز الثالث برصيد 33 نقطة، من الفوز في 10 مباريات منهم 5 إنتصارات على ملعبه، ومثلهم خارجه وتعادل في 3 مباريات، منهم تعادلان بنتيجة 1/1  خارج ملعبة، وتعادل على ملعبه، وتلقى الهزيمة في 5 مباريات منهم 4 على ملعبه، ومباراة خارجه .

سجل الفريق البحراوي 22 هدف، بواقع 10 أهداف على ملعبه، مقابل 12 هدف خارج ملعبه، وسكنت شباكه 16 هدف، بواقع 8 أهداف على ملعبه، مقابل 8 أهداف خارج ملعبة.

ويتبقى للفريق الدمنهوري 3 مباريات يواجه المنصورة على ملعب المنصورة في الجولة العشرين، ثم يستضيف فريق الرجاء ويختتم فريق دمنهور مباريات أمام فريق، أبو قير خارج ملعبه.

4-هدافي دمنهور

- وحيد محسن 6 أهداف
- أحمد العوضي 5 أهداف
- عمار شرف 5 أهداف
- أحمد متعب هدفين
- مصطفى سماره هدفين
- عصام عادل هدف
- محمد عبد الرحيم ميدو هدف

5- نتيجة الجولة السابقة

حقق فاركو الفوز على فريق المنصورة بهدفين نظيفين سجلها كريم حسن وهشام فتح الله، بينما تلقى دمنهور الهزيمة من دكرنس بهدفين دون رد سجلها حميده علي.

6- نتيجة الدور الأول

حقق فاركو الفوز على فريق دمنهور بهدف هشام فتح الله في الدقيقة 35 من الشوط الثاني.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- غزل المحلة 35 نقطة
2- فاركو 35 نقطة
3- دمنهور 33 نقطة
4- المنصورة 30 نقطة
5- أبو قير 29 نقطة
6- دكرنس 29 نقطة
7- الرجاء 26 نقطة
8- بلدية المحلة 25 نقطة
9- الأوليمبى 22 نقطة
10- الحمام 20 نقطة
11- مالية كفرالزيات 5 نقاط
12- بيلا 5 نقاط

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