شاهد.. البرومو التشويقي لفيلم "الخطة العايمة" (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الخطة العايمة"، البرومو التشويقي للفيلم، المقرر طرحه في السينمات يوم 6 أكتوبر المقبل.

وتم طرح الإعلان التشويقي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،