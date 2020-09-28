شاهد.. البرومو التشويقي لفيلم "الخطة العايمة" (فيديو)
الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:18 ص
Advertisements
طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الخطة العايمة"، البرومو التشويقي للفيلم، المقرر طرحه في السينمات يوم 6 أكتوبر المقبل.
وتم طرح الإعلان التشويقي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،
وتدور قصة الفيلم حول عصابة تجبر الفنانة غادة عادل التى كانت تعمل معهم على تجنيد شخصين لسرقة أحد البنوك لكنهم لا يريدون أن يعرف أحد هويتهم ولا يمسك أى خيط أو دليل عليهم، فتختار غادة 2 من المكفوفين الذين يمتلكون مهارات خاصة وهما "على ربيع ومحمد عبد الرحمن" ويتم تدريبهما حتى يخوضا مغامرة سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.