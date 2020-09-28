29 مرشحا يتنافسون على مقعدين في الدائرة التاسعة بالدقهلية (أسماء)

تقدم ٢٩ مرشحا إلى اللجنة القضائية لنواب برلمان ٢٠٢٠ بالدقهلية برئاسة المستشار تامر الخطيب والأعضاء المستشار أحمد السعيد والمستشار علاء السعدني والمستشار محمود إسماعيل والمستشار محمد واعر، لخوض الانتخابات علي مقعدين في الدائرة التاسعة.





يشار أن الدائرة التاسعة، مقرها مركز اجا وتضم مركز اجا، والمرشحين هم احمد عبدالفتاح المتولي عبدالفتاح، ايهاب انيس عبدالطيف عبدالله، محمد وفئ محفوظ صالح، ايهاب احمد محمد الفقي، محمود عبدالحميد محمد رضوان، ليلي الرفاعي المرسي محمد، احمد شعبان علي حسن، عبدالغفار اسماعيل عبدالغفار، محمدجابر عبدالحميد البلتاجي، عبدالحليم كمال محمد البسيوني.





وتقدم بأوراق الترشح اشرف احمد ابوحليمه، نشات علي علي المرشدي، هانم مصطفي محمد مصطفي، عابد فؤاد محمد عامر، محمود صلاح عبدالمعبود الشرخه، احلام الحنفي جباالله النجولي، عبدالعزيز شكري كامل السيد، مجدي محفوظ حسن العشماوي، احمدحسن العبد الشرود، ابراهيم عبدالشافعي ابوالفتوح عبدالشافعي، حسن حسني حسن حامد، محمود يحي عبدالعليم منصور.





وتقدم رضا محمد زكي محمد، محمدعبدالله محمدشعبان، مروى مسعدمحمدعبدالشافعي، عمر محمد شحاته الجمل، احمدحسن السعيدالخلب، محمد محمود احمد يونس، شريف مصطفي الجبل.



