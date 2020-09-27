المالكي: تبادل الأسرى محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية في السعودية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:52 م
المالكي
المالكي
الفجر السعودي
Advertisements

رحب العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي اليوم الأحد،  بنتائج "اتفاق" تبادل الأسرى الذي أعلن عنه اليوم من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفث وبمشاركة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.


وأشارالعقيد المالكي بخصوص تنفيذ الاتفاق إلى أن الخطة التنفيذية من قبل الصليب الأحمر تتضمن نقل الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم سواء من الداخل اليمني أو إلى المملكة العربية السعودية، مؤكداً على العمل مع الصليب الأحمر والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حسب الخطة التنفيذية لتبادل الأسرى .


وقال:"الاجتماع الرابع ليس له علاقة بأي تحركات سياسية وسير العمليات على الأرض، ولكن هو رغبة من مخرجات هذا الاجتماع أن يكون موضوعاً إنسانياً بحتاً، ويتم إطلاق الأسرى والمحتجزين بأسرع وقت ممكن، مضيفا أن الاجتماع الرابع عقد في جنيف، والذي بدأ في 17 سبتمبر وانتهى يوم أمس"، مشيرًا إلى أن هذه الجهود امتداد لما تم التوافق عليه من الأطراف اليمنية والرغبة الشديدة في إنهاء ملف الأسرى والمفقودين والمحتجزين.


وأفاد المالكي أن الهدف من هذه المبادرة هي من النواحي الإنسانية وتكوين أرضية صلبة ومناسبة للأطراف اليمنية للحوار والوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تعمل دائما بالمبادىء الأساسية لاتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بالأسرى، سواء في معاملة الأسرى في أرض المعركة، أو تقديم الرعاية الصحية لهم، بالإضافة إلى توفير الأماكن المناسبة لهم بما يتوافق مع القانون الدولي وأعراف القانون الدولي الإنساني .


وشدد العقيد المالكي على رغبة قيادة القوات المشتركة للتحالف بإنهاء هذا الملف من أطراف النزاع.

أخبار تهمك

مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

بيع ثلاث لاعبين.. تفاصيل خطة برشلونة للتعاقد مع ديباي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يكشف سر هدفه العالمي في شباك الجونة

منذ 40 دقيقة

تطورات جديدة مثيرة في ملف فايلر والأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

طارق يحيي يكشف كواليس اعتراض بن شرقي على تبديله أمام الجونة

منذ نصف ساعة

حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يحدد شروطه لتجديد عقده لمدة شهر مع الأهلي

منذ ساعة و نصف

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

برشلونة يواصل رفض العروض المغرية للتخلي عن فاتي

منذ ساعة و نصف

ضربة موجعة لمورينيو قبل موقعة تشيلسي

منذ أقل من ساعتين

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة محمد إبراهيم

منذ حوالي 3 ساعات

الوداد يستعد لتوجيه ضربة موجعة للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

سيميوني يتحدث عن الظهور المميز لسواريز أمام غرناطة

منذ 33 دقيقة

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:31 م

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

فايلر يحدد شروطه لتجديد عقده لمدة شهر مع الأهلي

10:34 م

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

09:30 م

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

06:59 م

سيميوني يتحدث عن الظهور المميز لسواريز أمام غرناطة

11:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى