وزير الأوقاف عن بناء المساجد: لا نعمل كرد فعل.. والأولوية تكون حيث الحاجة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:51 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ما تم افتتاحه من مساجد خلال شهر سبتمبر ما بين افتتاح مساجد جديدة، وتجديد مساجد موجودة ربما لم يحدث في كثير من الدول، موضحا أن المساجد التي تم افتتاحها وصل إلى 270 مسجد.

وأشار "جمعة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه سيتم افتتاح 27 مسجد جديد الجمعة المقبلة، مؤكدا أن ما تم خلال الست سنوات الماضية جعل مصر في صدارة دول العالم في ملف عمارة المساجد.

وأكد أنهم لا يعملون كرد فعل، ويبحثون عن الأولوية، معلقا: "العبرة بحاجة الناس.. فالأولوية تكون حيث حاجة المواطنين".

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