طارق يحيي يكشف كواليس اعتراض بن شرقي على تبديله أمام الجونة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث طارق يحيى، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حقيقة تغريم أشرف بن شرقي بعد الإعتراض على تبديله خلال لقاء الجونة وأسباب تبديله الذي تسببت في حالة من الإنقسام بين الجماهير.


وأكد طارق يحيى في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي ربيع ياسين على قناة "النهار": "أشرف بن شرقي صديقي وابني قبل أن يكون لاعبًا في نادي الزمالك وهو اعتذرلي بعد إعتراضه بشكل غير لائق".


وتابع: "أشرف بن شرقي لم يتجاوز وهو قالي نصًا يا كابتن أنا جاهز وبعد ذلك اعتذرلي وقالي أنا أسف ولم أقصد وهو لاعب محترم ولم أتجاوز".


وواصل: "قمت بتبديل بن شرقي بسبب تراجع مستواه البدني وغيابه عن التغطيات الدفاعية وهو سببب تغييره".

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