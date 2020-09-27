نشرة حوادث "الفجر": القضاء الإداري يؤجل 5 دعاوي خاصة بانتخابات النواب

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:25 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.


اندلع حريق هائل في قطعة أرض زراعية، بمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، وجار محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.


ينشر الفجر اللقطات الأولى لموقع إندلاع النيران بقطعة أرض زراعية مجاورة لعدد من المنازل بمركز أوسيم شمال الجيزة، هذا ويواصل رجال الحماية المدنية بالجيزة السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.


أقام عبد الجواد عطية، المحامي بالنقض والإدارية العليا وكيلًا عن "م.ع" أحد المتقدمين بأوراقهم للترشح للإنتخابات، دعوي مستعجلة، أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبًا بإعادة الكشف علي موكلة، نتيجة إستبعادة من انتخابات مجلس النواب بزعم تعاطيه مخدر الحشيش وإيجابية الكشف الذي وقع عليه مستشفي الهرم التخصصي.


قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولي حقوق وحريات أمس، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل 5 دعاوى مقامة بشأن انتخابات مجلس النواب لجلسة غد الاثنين


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