نجم الزمالك يكشف سر هدفه العالمي في شباك الجونة

أهدى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز اليوم على الجونة لطارق يحيي المدير الفني الذي انتهت مهمته رسميا بنهاية اللقاء .









وعن الهدف الذي سجله من كرة ثابتة في مرمى الجونة، أكد اللاعب أنه لمح حارس الجونة متمركزا بعيداً عن الزاوية القريبة مما جعله يفكر بسرعة في وضع الكرة بهذا الشكل.









أوضح زيزو أنه لا يعرف ما يفكر فيه المدرب البرتغالي الجديد باتشيكو لكن كل ما يعنيه هو تنفيذ تعليماته بشكل دقيق في المباريات المقبلة لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا الذي يتمناه الجميع.









واختتم لاعب وسط الزمالك تصريحاته بأنه يفضل اللعب في مركز الجناح الأيسر لأنه لعبه كثيراً في أوروبا به، لكنه شدد على أنه تحت أمر الفريق في أي مكان داخل الملعب.









وفاز الزمالك على الجونة بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين للدوري.