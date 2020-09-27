جامعة جدة تدشن معرض "حدث" ومنصة "فن وتصميم" الإلكترونية
دشن رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اليوم معرض " حدث " الافتراضي للأعمال الفنية لأعضاء هيئة التدريس وطالبات كلية التصاميم والفنون ومنصة (فن وتصميم) الإلكترونية والتي تستمر فعالياتها حتى يوم الخميس القادم بمقر شطر الطالبات بالفيصلية .
ويأتي تدشين
المعرض والمنصة ضمن أهداف الجامعة لتعريف الجهات بالأعمال الفنية لأعضاء هيئة
التدريس وطالبات كلية التصاميم والفنون وإيصال رسالة الفنان السعودي وعمله إلى
أكبر شريحة ممكنة في المجتمع ، ولتصبح منصة " فن وتصميم " دائمة لعرض
أعمال الفنانين السعوديين من داخل الجامعة حالياً ومن خارجها مستقبلاً .
وأوضحت عميدة
كلية التصاميم والفنون بجامعة جدة الدكتور أمل الظبياني أن معرض " حدث "
يضم مجموعة منوعة من اللوحات والصور الفنية والمجسمات والأعمال اليدوية ، فيما
سيتم من خلال منصة " فن وتصميم " فتح قنوات التواصل بين الكلية والجهات
الراغبة في اقتناء الأعمال الفنية من أعمال الطالبات من الجهات الحكومية أو الخاصة
، وذلك دعماً لأعمال طالبات كلية التصاميم والفنون ونشر وتوثيق الأعمال التصميمية
والفنية المميزة .