بقيادة فاتي.. برشلونة يسحق فياريال بالأربعة في الدوري الإسباني

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:05 م
بوابة الفجر
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حقق برشلونة فوزًا عريضًا على فياريال بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

بدد برشلونة ومدربه الجديد كومان المخاوف بعد رحيل سواريز والتشيلي أرتورو فيدال والكرواتي ايفان راكيتيتش والبرتغالي نيلسون سيميدو والبرازيلي ارثر في أول مباراة في الليغا بفوز كبير ومستحق على ضيفه فياريال مؤكدا استعداده للعودة الى منصات التتويج التي غاب عنها الموسم الماضي في جميع المسابقات.

وضرب برشلونة بقوة وحسم النتيجة في شوطها الاول بتسجيله رباعية بفضل الاداء الهجومي القوي للاعبيه خصوصا في المرتدات بقيادة الرباعي الارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي فيليبي كوتينيو وأنسو فاتي والفرنسي انطوان غريزمان.

وفرض فاتي نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية (15 و19) واصطياده ركلة جزاء ترجمها ميسي الى هدف ثالث (35) قبل ان يتسبب الاخير في الهدف الرابع الذي سجله المدافع باو بالخطأ في مرمى فريقه (45).

ونجح فاتي في افتتاح التسجيل بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من جوردي البا (15).

وأضاف فاتي الهدف الثاني اثر هجمة مرتدة قادها البرازيلي فيليبي كوتينيو من منتصف ملعب فريقه على منتصف ملعب الضيوف ومررها الى المهاجم الواعد غير المراقب عند حافة المنطقة فهيأها لنفسه داخلها بيسراه وتابعها بيمناه على يمين الحارس سيرخيو أسينخيو (19).

وانقذ الحارس أسينخيو مرماه من هدف ثالث بتصديه لتسديدة قوية لميسي من مسافة قريبة اثر انفراد بعد تمريرة من فاتي (26).

وحصل فاتي على ركلة جزاء اثر عرقلته من قبل القائد ماريو غاسبار فانبرى لها القائد ميسي بنجاح (35).

وعزز برشلونة تقدمه بالهدف الرابع بالنيران الصديقة عندما مرر ميسي كرة عرضية داخل المنطقة الى سيرجيو بوسكتس حاول المدافع باو ابعادها فتابعها بالخطأ داخل مرمى فريقه (45+1).

ودفع كومان بالثنائي الفرنسي عثمان ديمبيلي وبيدرو غوزناليز مكان فاتي وكوتينيو (70) دون أن تتغير النتيجة.

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