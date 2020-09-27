"تعزيز القيم الإسلامية" درس بجمعية الطائف غدا

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الطائف غدا محاضرة بعنوان " تعزيز القيم الإسلامية " بجامع أهل التقوى عقب صلاة المغرب .

وتأتي هذه الدروس والكلمات ضمن البرامج الدعوية التي تنفذها الجمعية للناس بما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم.

وفي سياق منفصل، أودعت جمعية البر الخيرية بحفر الباطن لشهر سبتمبر الحالي مبلغ 500 ألف ريال لـ 7353 مستفيدا من خلال بطاقات مشتريات لمواد غذائية.





وجاء تأمين هذه المبالغ للمحتاجين والأرامل والمطلقات المستفيدين من خدمات الجمعية، وذلك لتخفيف المشقَّة والعناء عليهم وسد احتياجاتهم والرقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.





وكانت قد شهدت جامعة حفر الباطن أول أمس الجمعة، انطلاق فاعليات الاحتفال باليوم الوطني الـ90، والتي تتضمن معرضا فنيا تحت شعار "وطني هو المجد"، وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، ووكلاء الجامعة وعمدائها وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.





وتحكي فعاليات معرض "وطني هو المجد"، مسيرة البناء والنماء للمملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وحتى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإنجازات جامعة حفر الباطن وجهودها في خدمة الوطن، ومشروعات رؤية المملكة 2030.