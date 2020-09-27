"تعزيز القيم الإسلامية" درس بجمعية الطائف غدا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:47 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الطائف غدا محاضرة بعنوان " تعزيز القيم الإسلامية " بجامع أهل التقوى عقب صلاة المغرب .

 

وتأتي هذه الدروس والكلمات ضمن البرامج الدعوية التي تنفذها الجمعية للناس بما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم.

 

وفي سياق منفصل، أودعت جمعية البر الخيرية بحفر الباطن لشهر سبتمبر الحالي مبلغ 500 ألف ريال لـ 7353 مستفيدا من خلال بطاقات مشتريات لمواد غذائية.


وجاء تأمين هذه المبالغ للمحتاجين والأرامل والمطلقات المستفيدين من خدمات الجمعية، وذلك لتخفيف المشقَّة والعناء عليهم وسد احتياجاتهم والرقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.


وكانت قد شهدت جامعة حفر الباطن أول أمس الجمعة، انطلاق فاعليات الاحتفال باليوم الوطني الـ90، والتي تتضمن معرضا فنيا تحت شعار "وطني هو المجد"، وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، ووكلاء الجامعة وعمدائها وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.


وتحكي فعاليات معرض "وطني هو المجد"، مسيرة البناء والنماء للمملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وحتى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإنجازات جامعة حفر الباطن وجهودها في خدمة الوطن، ومشروعات رؤية المملكة 2030.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جامعة حفر الباطن

أخبار تهمك

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

بيع ثلاث لاعبين.. تفاصيل خطة برشلونة للتعاقد مع ديباي

منذ أقل من ساعتين

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

ضربة موجعة لمورينيو قبل موقعة تشيلسي

منذ ساعة و نصف

نجم الزمالك يكشف سر هدفه العالمي في شباك الجونة

منذ أقل من نصف ساعة

الوداد يستعد لتوجيه ضربة موجعة للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يواصل رفض العروض المغرية للتخلي عن فاتي

منذ ساعة و 21 دقيقة

بايرن ميونيخ يتجه صوب صفقة مفأجاة بعد فشل التعاقد مع ديست

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات جديدة مثيرة في ملف فايلر والأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة محمد إبراهيم

منذ ساعتين و 50 دقيقة

فايلر يحدد شروطه لتجديد عقده لمدة شهر مع الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | وزير الشؤون الإسلامية يقرر إيقاف ملتقى المؤسسات الدعوية

"الصحة" تدعو المرشحين على وظائف "التشغيل الذاتي" إلى المراجعة

بـ4 مليارات ريال.. سعود بن نايف يدشن 58 مشروعاً تنموياً في حفر الباطن

أمير الشرقية يدشن 58 مشروعاً تنموياً في حفر الباطن بـ4 مليارات ريال

مسؤولو وأهالي الجبيل: الوطن يسير بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار

بحضور القحطاني.. جامعة حفر الباطن تحتفي باليوم الوطني الـ 90

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:31 م

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

فايلر يحدد شروطه لتجديد عقده لمدة شهر مع الأهلي

10:34 م

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

09:30 م

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

06:59 م

بيع ثلاث لاعبين.. تفاصيل خطة برشلونة للتعاقد مع ديباي

10:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى