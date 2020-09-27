استشاري: علاج الضعف الجنسي بالدعامات يصلح لمن عمره 80 عامًا (فيديو)

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال أحمد عادل، استشاري عقم الرجال والضعف الجنسي، إن العلاج الدوائي للضعف الجنسي لا يعني تناول منشطات جنسية لإتمام العلاقة، ولكنه علاج دوائي يستمر لفترة قد تكون طويلة.

وتابع "عادل"، خلال حواره مع الإعلاميتان إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء اليوم الأحد، أن علاج الضعف الجنسي بالحقن الموضوعي يكون في بعض الحالات التي لا تستجيب إلى العلاج الدوائي، بسبب تناول المنشطات الجنسية بصورة غير طبيبة، مشيرًا إلى أنا الحقن الموضوعي لا يؤدي إلى أي أثار جانبية، خلاف أنه سريع المفعول، ولا يتعارض مع أي أمراض.

ولفت إلى أن كل أنواع الضعف الجنسي لها حل، مشيرًا إلى أن أي حالة الضعف الجنسي الشديد، يتم إعداد جراحة سهلة لتركيب الدعامات، موضحًا أن مضاعفات هذه الجراحة قد تكون منعدمة، وهي صالحة لأي عمر من أول 20 عامًا حتى 80 عامًا.

وقال الدكتور عمر الأهواني، أستاذ مساعد الذكورة بطب القصر العيني، خلال تصريحات إعلامية سابقة، ان مشاكل العلاقة الزوجية التي تشمل ضعف الانتصاب أو مشاكل سرعة القذف بدأت تزيد بصورة كبيرة، وأصبحت أشهر أسباب الانفصال في الوقت الراهن.

وتابع "الأهواني"، أن تحليل السائل المنوي على مدار الـ60 عامًا يقل بشكل مستمر كل 10 سنوات، لافتًا إلى أن هناك تضائل في خضوبة الرجل بصورة متسارعة جدًا، وهذا يرجع إلى التلوث في البيئة سواء في الطقس أو الغذاء.

ولفت إلى أن الخصية من الخلايا الحساسة جدًا في جسم الرجل، وتتأثر جدًا بأي شيء، موضحًا أن تأخر سن الزواج يؤدي إلى مشاكل في الإنجاب، خلاف العلاقات الجنسية غير الشرعية تؤدي إلى التهابات تقلل الخصوبة.





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