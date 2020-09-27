ترامب يختار القاضية إيمي كوني باريت لعضوية المحكمة العليا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:44 م
بوابة الفجر
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،اختيار القاضية إيمي كوني باريت لعضوية المحكمة العليا خلفا لـروث بادر غينسبرغ..متوقّعا أن يصادق مجلس الشيوخ سريعاً على هذا الخيار. 

 

ووصف دونالد ترامب ، إيمي كوني باريت بـ "أحد ألمع العقول في مجال القانون وأكثرها موهبة"،في حين طالب منافسه الديمقراطي جو بايدن أعضاء المجلس إلى عدم البت في هذا التعيين قبل الاستحقاق الرئاسي المقرر في الثالث من نوفمبر المقبل.

 

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ،امس السبت، "من المرجح أن يبدأ مجلس الشيوخ جلسات التصديق على القاضية إيمي كوني باريت مرشحته للمحكمة العليا في 12 أكتوبر وتوقع تصويت مجلس الشيوخ بكامل أعضائه على هذا الترشيح قبل انتخابات الثالث من نوفمبر".


 
 

واضاف ترامب "إن موعد أول جلسة يعود في نهاية الأمر لرئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ليندسي جراهام ، وستسير الأمور بسرعة ،ونتطلع إلى القيام بذلك قبل الانتخابات".

 

من جانبه قال جو بايدن في بيان له "ان مجلس الشيوخ يجب ألا يبت في هذا المنصب الشاغر ما لم يختر الأميركيون رئيسهم المقبل والكونغرس المقبل".


 
 

واضاف " دستور الولايات المتحدة يستهدف منح الناخبين فرصة لسماع أصواتهم بشأن من يخدم في المحكمة ،وحان الوقت الآن ويجب سماع صوتهم".


 
 

ورفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ النظر في مرشح الرئيس باراك أوباما للمحكمة العليا عام 2016 قائلين إن الفائز في انتخابات ذلك العام هو الذي يجب أن يختار.

 

ومصادقة الجمهوريين الذين يشكلون غالبية في مجلس الشيوخ على تعيين باريت شبه محسومة، وهي ستمكّن ترامب من إمالة الدفة في المحكمة العليا إلى اليمين عشية انتخابات رئاسية محمومة يسعى فيها للفوز بولاية ثانية.

 

وقال السناتور الديمقراطي ديك دوربين في تصريح لتلفزيون سي إن إن "ان هذه المرشحة للمحكمة العليا يمكن أن تخدم لثلاثين عاما، فإنه من المخزي أن يسعوا إلى إقرارها في أقل من 30 يوما".

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