ننشر كشف أسماء المرشحين لمجلس النواب بالنظام الفردي في البحر الأحمر (مستندات)

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:48 م
بوابة الفجر
محمد طه
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أعلنت محكمة البحر الاحمر الابتدائية برئاسة المستشار أسامة عنبر رئيس المحكمة ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح كشف أسماء المرشحين لعضوية مجلس النواب ٢٠٢٠ بالنظام الفردي بواقع ٣٥ مرشحا بجميع دوائر المحافظة.

وأعلنت اللجنة أسماء ١٨ مرشحا في الدائرة الأولى رأس غارب الغردقة، كما أعلنت اللجنة أسماء ١٣ مرشحا في الدائرة الثانية التي تضم مدن سفاجا القصير مرسى علم. 

وأعلنت اللجنة أسماء ٤ مرشحين في الدائرة الثالثة الشلاتين. 

كانت لجنة فحص طلبات الترشح قد أنهت أعمالها أمس السبت بعد غلق باب تلقى طلبات الترشح.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 843 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 94374 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 111 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 102736 حالة من ضمنهم 94374 حالة تم شفاؤها، و5869 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
ننشر كشف أسماء المرشحين لمجلس النواب بالنظام الفردي في البحر الأحمر (مستندات)
ننشر كشف أسماء المرشحين لمجلس النواب بالنظام الفردي في البحر الأحمر (مستندات)
ننشر كشف أسماء المرشحين لمجلس النواب بالنظام الفردي في البحر الأحمر (مستندات)
ننشر كشف أسماء المرشحين لمجلس النواب بالنظام الفردي في البحر الأحمر (مستندات)
ننشر كشف أسماء المرشحين لمجلس النواب بالنظام الفردي في البحر الأحمر (مستندات)
ننشر كشف أسماء المرشحين لمجلس النواب بالنظام الفردي في البحر الأحمر (مستندات)
ننشر كشف أسماء المرشحين لمجلس النواب بالنظام الفردي في البحر الأحمر (مستندات)
ننشر كشف أسماء المرشحين لمجلس النواب بالنظام الفردي في البحر الأحمر (مستندات)

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