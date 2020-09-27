وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته الميدانية لمحافظة سوهاج

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:43 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
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اختتم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة زيارته الميدانية لمحافظة سوهاج بجولة تفقدية للبازرات السياحية بالحديقة المتحفية والتي تم إنشائها على مساحة 137 متر وتم تخصيصها لعرض منتجات أصحاب الحرف اليدوية والصناعات التي تشتهر بها محافظة سوهاج، وتكريم المتميزين رياضيا وأصغر رئيس مركز شباب، وذلك برفقه محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي وقيادات الوزارة والمحافظة التنفيذية.

وكرم وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد مهران حسني مدرس بكلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط كأصغر رئيس مجلس إدارة لمركز شباب الشيخ زين الدين ومشاركته في اللجنة المنظمة لكأس الأمم 2019، كما قام بتكريم فريق السلة رجال بنادي سوهاج الرياضي لصعوده للدوري الممتاز ب، وتكريم فريق رفع ألعاب القوي بنادي الإيمان للمعاقين لحصولهم علي 5 ميداليات ذهبية و2 ميدالية فضية في بطولة الجمهورية وفريق رفع الأثقال بذات النادي لتفوقه الرياضي.

وأعرب "صبحي" عن سعادته بهذه الإنجازات التي تعد نتاج مجهود مبذول وعمل كبير علي مستوي الفرق الجماعية وخاصة فرق المعاقين والتحدي الغير مسبوق المحقق من جانبهم.

من جانبه، قال المحافظ إن الحديقة شهدت أعمال تطوير وتجميل على مساحة 4123 متر مربع، وإنشاء 12 بازار سياحي للتسويق لمنتجات الحرف التراثية بالمحافظة.

وتضمنت جولة الوزير بمحافظة سوهاج، زيارات ميدانية لمراكز شباب المدينة وناصر وأندية الرحلات الايمان للمعاقين وماراثون للدراجات ولقاء حواري مع شباب سوهاج وتكريم المتفوقين رياضيا بالمحافظة، واختتمها بجولة للحديقة المتحفية.

وقام أمس الدكتور أشرف صبحي بزيارة لمحافظة أسيوط شملت مراكز شباب الواسطي والفتح وابوتيج وصدفا ونادي أسيوط الرياضي وماراثون للدراجات ولقاء شبابي وتكريم المميزين رياضيا بأسيوط.

وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته الميدانية لمحافظة سوهاج
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته الميدانية لمحافظة سوهاج
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته الميدانية لمحافظة سوهاج
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته الميدانية لمحافظة سوهاج
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته الميدانية لمحافظة سوهاج
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته الميدانية لمحافظة سوهاج
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته الميدانية لمحافظة سوهاج
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته الميدانية لمحافظة سوهاج
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته الميدانية لمحافظة سوهاج
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته الميدانية لمحافظة سوهاج

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