مصطفى ثابت يشيد بافتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني ويؤكد أهميته

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:04 م
بوابة الفجر
Advertisements
قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، ونائب رئيس مجلس إدارة مركز أورام الفيوم، والمرشح لعضوية مجلس النواب 2020 عن دائرة "طامية وسنورس" بمحافظة الفيوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى منذ توليه الرئاسة عام 2014، للنهوض بالدولة المصرية في تطوير جميع المجالات المختلفة.

وأكد ثابت، في تصريحات له، أهمية افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، اليوم، في تحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية الجودة، بطاقة تصل لـ4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة. 

وأوضح أن مجمع التكسير الهيدروجيني، سيكون له عائدًا إنتاجيًا كبيرًا على قطاع الطاقة في مصر، ويعمل على ارتفاع الاقتصاد المصري بشكل عام، متوقعًا أن مصر سيكون لها شأن عالمي خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة في قطاع الطاقة.

وأشاد الدكتور مصطفى ثابت، بجهود الرئيس السيسي في بناء الدولة المصرية بما يتلائم الواقع العالمي الحديث، مؤكداً أنه قام بالعديد من الإنجازات في شتى المجالات الصناعية والزراعية والاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن المبادرات الرئاسية لمكافحة بعض الأمراض الوبائية والمزمنة مثل فيروس "سي" وسرطان الثدي، وغيرها.

وشهد الرئيس السيسي، اليوم، افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني في مسطرد بمحافظة القليوبية، ضمن افتتاح عدد من المشروعات القومية، وهو مشروع يهدف لتأمين إمدادات السوق المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة، خاصة السولار والبنزين وتقليص كميات وفاتورة الاستيراد، لتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.

أخبار تهمك

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 10 ساعة

حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة محمد إبراهيم

منذ أقل من ساعتين

الوداد يستعد لتوجيه ضربة موجعة للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة مثيرة في ملف فايلر والأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بيع ثلاث لاعبين.. تفاصيل خطة برشلونة للتعاقد مع ديباي

منذ نصف ساعة

تشيلسي يسعى لحسم آخر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يضع بندا هاما في عقد باتشيكو

منذ حوالي 8 ساعات

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

بايرن ميونيخ يتجه صوب صفقة مفأجاة بعد فشل التعاقد مع ديست

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

منذ ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:31 م

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

09:30 م

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

06:59 م

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

12:17 م

حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر

06:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى