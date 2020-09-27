مصرفي: خفض سعر الفائدة يتماشى مع التوجه العام للدولة المصرية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:42 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال أحمد جلال، نائب رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، إن تخفيض الفائدة بنسبة نصف في المائة صحيح ويتماشى مع التوجه العام للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن التوجه العام للدولة يتمثل في التركيز على الاستثمار ودعم الصناعة والزراعة والمجالات الاقتصادية المختلفة؛ خاصة وأن الدولة نجحت في خفض التضخم 35% إلى 4.2% ويُعد ذلك نجاحًا كبيرًا.

وأضافت "جلال"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن خفض الفائدة في البنوك يُعطي رسالة ثقة وطمأنينة للمواطنين بأنه في ظل الظروف الحالية ووسط التحديات العالمية حاليًا في مواجهة جائحة كورونا، أن تقرر الدولة المصرية خفض الفائدة إلى نصف في المائة، ولم تخش الدولة من التدفق للاستثمارات الأجنبية وضرورة للمتعاملين في الشق الاقتصادي.

وتابع: "الإصلاح الذي قامت به الدولة للقطاع المصرفي منذ عام 2004 واستمر في تدعيم الأنشطة البنكية وتدعيم المراكز البنكية مع وضع نظام مصرفي قوي، لم يستطع الاقتصاد المصري الاعتماد الآن على البنوك المصرية في كافة المجالات المصرفية؛ وخاصة في تأجيل الأقساط المستحقة على العملاء لمدة 6 أشهر لمواجهة جائحة كورونا وتحمل أكثر من 3 تريليون جنيه.



قال الدكتور عمرو سليمان، استاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن الجنيه المصري من العملات القليلة الناجية في الاقتصاد العالمي، لافتَا إلى أن الحكومة المصرية أصدرت سندات بقيمة 5 مليار دولار لتلبية احتياجاتها المالية، فتم تغطية هذه السندات بقيمة تزيد عن قيمتها أربع مرات ونص، بحجم أموال يقدر بـ 22 مليار دولار، وهذا دليل على قوة الاقتصاد المصري.

وتابع، أن الدولة المصرية قامت بإنجازات في جميع المجالات منها على سبيل المثال إنشاء شبكة ضخمة من الطرق التي ساهمت في عدم رفع أسعار الخضروات، رغم وجود أزمة كورونا، خلاف ما تحقق في ملف الكهرباء، وتحقيق فائض يمكن تصديره، خلاف توصيل الغاز لملايين المنازل، وتطوير شبكة السكة الحديد.






أخبار تهمك

بايرن ميونيخ يتجه صوب صفقة مفأجاة بعد فشل التعاقد مع ديست

منذ حوالي 4 ساعات

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة محمد إبراهيم

منذ ساعتين و 49 دقيقة

فايلر يحدد شروطه لتجديد عقده لمدة شهر مع الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

منذ ساعتين و 18 دقيقة

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 12 ساعة

مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

تطورات جديدة مثيرة في ملف فايلر والأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بيع ثلاث لاعبين.. تفاصيل خطة برشلونة للتعاقد مع ديباي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يكشف سر هدفه العالمي في شباك الجونة

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة يواصل رفض العروض المغرية للتخلي عن فاتي

منذ ساعة و 20 دقيقة

ضربة موجعة لمورينيو قبل موقعة تشيلسي

منذ ساعة و نصف

الوداد يستعد لتوجيه ضربة موجعة للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:31 م

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

فايلر يحدد شروطه لتجديد عقده لمدة شهر مع الأهلي

10:34 م

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

09:30 م

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

06:59 م

بيع ثلاث لاعبين.. تفاصيل خطة برشلونة للتعاقد مع ديباي

10:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى