تفعيل نقطة ثابتة لمباردة "100 مليون صحة" بموقف سيارات الأجرة الرئيسي بالإسكندرية (صور)

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قامت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، بجولة تفقدية اليوم الأحد، لمتابعة أعمال الفرق الطبية المتواجدة بالمستشفيات والوحدات الصحية والقوافل الطبية بنطاق المحافظة، والتي تعمل في إطار إعادة تفعيل أعمال المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" لدعم وتشجيع المرضي أصحاب الأمراض المزمنة "الضغط والسكر والسمنة" على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة، جاء ذلك بحضور الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالثغر.



وأشارت نائب المحافظ خلال جولتها غرب الإسكندرية، إلى أنه تم خلال هذه المرحلة استحداث نقطة جديدة داخل الموقف الجديد بمحرم بك "ميناء الإسكندرية البري"، لأهمية هذا المكان الذي يتردد عليه الآلاف من العمال والمواطنين يوميا، تيسيرا عليهم وحثهم على الكشف خاصة أصحاب الأمراض المزمنة ومتابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن، موضحة أنه سيتم صرف العلاج اللازم للمرضى أو الإحالة للمستشفيات المتخصصة.

