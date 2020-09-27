ضربة موجعة لمورينيو قبل موقعة تشيلسي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تعرض جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي لضربة موجعة اليوم الأحد فبعد أن تعادل فريقه أمام نيوكاسل بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة.

أصبح مهاجمه الكوري الجنوبي سون هيون مين إلى الإصابة وبات مهدد بالغياب عن مواجهة تشيلسي القادمة ضمن كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين بعد غداً الثلاثاء.

في الوقت الذي يخشى فيه البرتغالي أن تطول مدة غياب سون إلى ما بعد ذلك ويغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة يوم الأحد المقبل على ملعب إستاد أولد ترافورد.

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مورينيو مانشستر يونايتد توتنهام تشيلسي

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