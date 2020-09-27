الجنيه المصري الأفضل بين عملات الأسواق الناشئة

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قالت سارة سعادة، المحللة الاقتصادية، إن الجنيه المصري الأفضل أداء بين عملات الأسواق الناشئة، مشيرة إلى أن الناتج المحلي والذي هو مقياس للاقتصاد الحقيقي سنرى أن عامل الإنتاج في ظل جائحة كورونا لم يتوقف مثل المواصلات والاستخراجات البترولية والمرافق العامة والتى تمثل 40% من الإنتاج المحلي، وأظهرت نسبة نمو حتى خلال الأزمة.



وأضافت "سعادة"، خلال لقائها مع الإعلامي إسماعيل حماد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن الناتج المحلي من خلال عامل الإنفاق يُمثل أكثر من 80% مع وجود نسبة نمو في التعداد السكاني يصل إلى 2% سنويًا؛ مما يعمل على حد أدنى لنسبة نمو للاقتصاد المصري بعكس دول أخرى فى ظل مواجهة جائحة كورونا.





وتابعت: "عدم الإغلاق التام خلال جائحة كورونا أفاد الاقتصاد المصري بشكل كبير، رغم أن هناك جزءًا بسيطًا توقف خلال أزمة كورونا ويصل إلى 20% من الإنتاج المحلي ويتمثل فى السياحة والمطاعم وهو شق خدمي؛ خاصة وأنه احترازي خوفًا على صحة المواطنين وكان لزاما أن يتوقف.



قال الدكتور عمرو سليمان، استاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن الجنيه المصري من العملات القليلة الناجية في الاقتصاد العالمي، لافتَا إلى أن الحكومة المصرية أصدرت سندات بقيمة 5 مليار دولار لتلبية احتياجاتها المالية، فتم تغطية هذه السندات بقيمة تزيد عن قيمتها أربع مرات ونص، بحجم أموال يقدر بـ 22 مليار دولار، وهذا دليل على قوة الاقتصاد المصري.



وتابع، أن الدولة المصرية قامت بإنجازات في جميع المجالات منها على سبيل المثال إنشاء شبكة ضخمة من الطرق التي ساهمت في عدم رفع أسعار الخضروات، رغم وجود أزمة كورونا، خلاف ما تحقق في ملف الكهرباء، وتحقيق فائض يمكن تصديره، خلاف توصيل الغاز لملايين المنازل، وتطوير شبكة السكة الحديد.











