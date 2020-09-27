المغرب تسجل 2444 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:53 م
بوابة الفجر
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أعلنت الصحة المغربية، في بيان لها اليوم الأحد، تسجيل  2444 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة فيها 117.685 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجّلت 28 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 2069، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 95591.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 33,217 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون حالة وفاة، وأكثر من 24,544 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
المغرب تسجل 2444 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
المغرب تسجل 2444 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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