الإسكندرية تحتفل بيوم السياحة العالمي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
شارك أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، نيابة عن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، في فعاليات الاحتفال بيوم السياحة العالمي "عيشها سياحة"، والذي يقام تحت رعاية محافظة الإسكندرية والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، بقصر ثقافة الأنفوشي، بحضور محمد سعد، مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، والدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة، وجميع الجهات المعنية بالمحافظة.

ونقل نائب المحافظ، في كلمته، تحيات محافظ الإسكندرية للجميع، لافتًا إلى أن الإسكندرية مدينة متفردة على المستوى العالمي والدولي، وبها العديد من المقومات السياحية القوية إذ تضم جميع أنواع السياحة الشاطئية والتاريخية والأثرية والدينية والعديد من المعالم والمتاحف المتنوعة.

وأكد "جمال"، أن جميع قيادات المحافظة حريصة على وضع الإسكندرية ضمن خريطة السياحة العالمية وتعريف العالم بمكانتها كمدينة تستحق أن تكون في مصاف مدن السياحة العالمية لما تمتلكه من مقومات جذب سياحية.
الإسكندرية تحتفل بيوم السياحة العالمي
الإسكندرية تحتفل بيوم السياحة العالمي
الإسكندرية تحتفل بيوم السياحة العالمي
الإسكندرية تحتفل بيوم السياحة العالمي
الإسكندرية تحتفل بيوم السياحة العالمي
الإسكندرية تحتفل بيوم السياحة العالمي

أخبار تهمك

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

تطورات جديدة مثيرة في ملف فايلر والأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة محمد إبراهيم

منذ ساعة و 16 دقيقة

مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

بايرن ميونيخ يتجه صوب صفقة مفأجاة بعد فشل التعاقد مع ديست

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الوداد يستعد لتوجيه ضربة موجعة للزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 10 ساعات

كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تشيلسي يسعى لحسم آخر صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 46 دقيقة

حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يضع بندا هاما في عقد باتشيكو

منذ حوالي 7 ساعات

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:31 م

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

09:30 م

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

06:59 م

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

12:17 م

حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر

06:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى