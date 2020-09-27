الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي شاهد.. فاتي يضيف الهدف الثاني لبرشلونة في شباك فياريال " فيديو " الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:34 م Advertisements Advertisements شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا بداية الفحص الكلمات المفتاحية ميسي انسو فاتي الدوري الإسباني أخبار تهمك بايرن ميونيخ يتجه صوب صفقة مفأجاة بعد فشل التعاقد مع ديست منذ ساعتين و 47 دقيقة الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة منذ حوالي 3 ساعات خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي منذ ساعة الا ربع الأهلي يقترب من حسم صفقة محمد إبراهيم منذ ساعة و 15 دقيقة تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية منذ حوالي 10 ساعة تشيلسي يسعى لحسم آخر صفقاته الصيفية منذ ساعتين و 45 دقيقة تطورات جديدة مثيرة في ملف فايلر والأهلي منذ حوالي 5 ساعات الوداد يستعد لتوجيه ضربة موجعة للزمالك منذ ساعتين و 45 دقيقة الزمالك يضع بندا هاما في عقد باتشيكو منذ حوالي 7 ساعات طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي منذ حوالي 13 ساعة مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم منذ حوالي 6 ساعات السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية منذ حوالي 10 ساعات هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال منذ ساعة الا ربع الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل منذ يوم كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني منذ ساعتين حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر منذ حوالي 4 ساعات موضوعات متعلقة فياريال يضيف الهدف الثاني في شباك ريال مدريد 2-1