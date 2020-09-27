الأردن: 644 مليون دولار حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة للازمة السورية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
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بلغ حجم التمويل لمتطلبات خطة استجابة الاردن للازمة السورية لغاية اليوم الأحد، 644 مليون دولار، بنسبة 28 بالمئة من حجم تمويل الخطة البالغ 249ر2 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 


وأظهرت بيانات الوزارة ان عجز التمويل لخطة استجابة الأردن بلغ نحو 605ر1 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن. ومولت الخطة مكوناتها والتي تتمثل في دعم اللاجئين بنحو 155 مليون دولار، ودعم المجتمعات المستضيفة بنحو 139 مليون دولار، كما مول بند دعم الخزينة الذي أضيف اخيرا لبرنامج الخطة لهذا العام بقيمة 350 مليون دولار، في حين لم يمول بند دعم بناء القدرات المؤسسية.  وتوزعت المنح على مكونات الخطة من خلال عدة بنود، أولها بند النظام الالكتروني والذي بلغ نحو 193 مليون دولار، وبند التمويل الاضافي 87 مليون دولار، وبلغ بند الاتفاقيات الثنائية 14 مليون دولار، وبند دعم الخزينة 350 مليون دولار، في حين لم يحصل بند المنظمات الأممية على التمويل حتى تاريخه. وبحسب بيانات وزارة التخطيط، تصدرت الولايات المتحدة الامريكية قائمة الدول المانحة لخطة الاستجابة للازمة السورية، حيث بلغت 372 مليون دولار، تلتها الحكومة الألمانية بمنحة تقدر 8ر83 مليون دولار، وذلك حتى اليوم الاحد .  يشار إلى أن الحكومة أقرت خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2020-2022 بحجم إجمالي بلغ نحو 6 ر6 مليار دولار.

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