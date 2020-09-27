المرور على ٣٠٥ منشأه وتحرير ١٤٠ محضر وإعدام ٢ طن أغذية.. تفاصيل حملة صحية على الأسواق بالدقهلية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:26 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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نجحت حكلات مكثفة شنتها مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، في المرور على 305 منشأة، وتحرير 150 محضر، جنح صحية، لوجود مخالفات في هذة المنشأت.

كما تم التوصية بغلق 118 منشأة مخالفة،ىوذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة، ونقص إشتراطات وعدم وجود ترخيص.

وتم خلال هذه الحملات، إعدام 1682 كيلو أغذية متنوعة، وكذلك 400 لتر عصائر، والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي، وبها تغير في الخواص الطبيعية، كما تم إرسال 470 عينة تما أخذها وإرسالها الي المعامل للفحص.

كما شدد وكيل الوزارة، على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد وكيل الصحة، على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.

جاء ذلك في إطار خطة مديرية الصحة بالدقهلية وبناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتوجيهات الدكتور سعد مكي وكيل الوزارة الي فرق مراقبة الأغذية على مستوى المحافظة وذلك لشن وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية.
المرور على ٣٠٥ منشأه وتحرير ١٤٠ محضر وإعدام ٢ طن أغذية.. تفاصيل حملة صحية على الأسواق بالدقهلية
المرور على ٣٠٥ منشأه وتحرير ١٤٠ محضر وإعدام ٢ طن أغذية.. تفاصيل حملة صحية على الأسواق بالدقهلية
المرور على ٣٠٥ منشأه وتحرير ١٤٠ محضر وإعدام ٢ طن أغذية.. تفاصيل حملة صحية على الأسواق بالدقهلية
المرور على ٣٠٥ منشأه وتحرير ١٤٠ محضر وإعدام ٢ طن أغذية.. تفاصيل حملة صحية على الأسواق بالدقهلية
المرور على ٣٠٥ منشأه وتحرير ١٤٠ محضر وإعدام ٢ طن أغذية.. تفاصيل حملة صحية على الأسواق بالدقهلية
المرور على ٣٠٥ منشأه وتحرير ١٤٠ محضر وإعدام ٢ طن أغذية.. تفاصيل حملة صحية على الأسواق بالدقهلية

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