مستقبل وطن بالفيوم يفتتح معرض للأدوات المدرسية ومستلزمات الطلاب بمناسبة عودة المدارس



يأتي المعرض تفعيلا للمبادرات الإنسانية والاجتماعية وانطلاقا من الدور المجتمعي للحزب الذي يهدف إلى بناء جسور والدعم والتعاون مع الأهالي.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كوروناالمستجد على البلاد.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد على البلاد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجدعلى البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد على البلاد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن " 105 "، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



افتتح المهندس عبد القادر الجارحي، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، وعضو مجلس الشيوخ يرافقة الكابتن وليد هويدي، عضو مجلس الشيوخ معرض المستلزمات المدرسية بمركز الشواشنة، وذلك بحضور امين المركز حسين الفرخ وامين العمل الجماهيري السيد محمود خيري، وامين مساعد التنظيم سيد رزق والعلاقات احمد ربيع، أكد الجارحي إن المعرض تم تنظيمه، تحت شعار الحزب "كلنا نعمل من أجل مصر"في إطار المبادرة الرئاسية اهلا بالمدارس لبيع الأدوات المدرسية وجميع مستلزمات الدراسة بأسعار أقل مما يتم تداوله فى الأسواق، ووصلت التخفيضات داخل المعرض إلى 50 % وذلك من أجل تخفيف العبء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل والتصدي للغلاء وارتفاع الأسعار، معربًا عن شكره للقائمين على تنظيم المعرض.فيما أشار السيد كرم برعي منظم المعرض ومسؤل تنظيم المعارض بأمانة الحزب بمحافظة الفيوم أن معرض الأدوات المدرسية، شهد إقبالا من الأهالى لشراء المستلزمات الدراسية المختلفة، سواء كانت حقائب صغيرة، الكبيرة وملابس مدرسية وغيرها من المستلزمات المدرسية بأسعار أقل من الأسواق الخارجية.